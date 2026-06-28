«Все зависит от нас самих»: Елка поздравила выпускников на «Алых парусах»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 43 0

Номер певицы стал своеобразным напутствием для школьников перед началом взрослой жизни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Елка поздравила выпускников на празднике «Алые паруса»

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» спела песню «Все зависит от нас самих», которая органично вписалась в атмосферу вечера прощания со школой.

Главная мысль композиции — ответственность за собственную судьбу и вера в свои силы. В тексте песни звучит призыв не бояться перемен, следовать за мечтой, принимать смелые решения и оставаться верным себе даже в самые непростые моменты.

Для тысяч выпускников, собравшихся на Дворцовой площади, этот номер стал своеобразным напутствием перед началом взрослой жизни. Песня напомнила, что впереди их ждут важные выборы, новые возможности и достижения, а успех во многом зависит от готовности действовать и не сдаваться.

Вечерняя программа прошла на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и другие артисты.

Позже основное действие переместилось в акваторию Невы. Там представили водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главный момент праздника — проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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