«Не бойтесь рисковать»: Чеботина поздравила выпускников на «Алых парусах — 2026»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 90 0

Праздник стал для бывших школьников большим напутствием: впереди открыты все дороги, а ошибки, сомнения и страхи — лишь часть пути.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Люся Чеботина поздравила выпускников на «Алых парусах — 2026»

Главное для выпускников на данном этапе — получать удовольствие. Такими словами певица Люся Чеботина поздравила окончивших школу на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

Артистка призналась, что хорошо помнит собственный выпускной и те смешанные чувства, которые сопровождают этот момент. По словам Чеботиной, рядом с радостью и ощущением свободы почти всегда появляется тревога: что будет дальше, получится ли поступить, правильно ли выбран путь.

«Конечно же, в таком возрасте всегда есть страх перед будущим. Я вспоминаю свой выпускной. Одновременно с эмоциями счастья были смешанные эмоции» — поделилась певица.

Обращаясь к выпускникам, она попросила их не бояться ошибок и не воспринимать первый взрослый выбор как приговор. Чеботина подчеркнула, что юность дана именно для поиска, смелых решений и новых начинаний.

«Ни в коем случае не переживайте, не бойтесь. Сейчас даже если вы совершаете какие-то ошибки, эти ошибки всегда можно исправить. Самое главное — получайте удовольствие, кайфуйте от любого момента своей жизни», — сказала артистка.

По ее словам, выпускникам важно пробовать себя в разных направлениях, учиться, развиваться, влюбляться, любить и прожить этот период «на 100 процентов». Она пожелала ребятам светлого и искреннего счастья, а также смелости рисковать ради своей мечты.

Праздник «Алые паруса» стал для выпускников большим напутствием: впереди открыты все дороги, а ошибки, сомнения и страхи — лишь часть пути. Главное, как напомнила Чеботина, не откладывать жизнь на потом и делать самое важное здесь и сейчас.

В эту ночь мероприятие снова объединило тысячи вчерашних школьников на Дворцовой площади и у берегов Невы. Для ребят этот вечер стал не просто финалом школьной жизни, а большим символическим переходом во взрослое будущее — с музыкой, светом, мечтами и главным образом праздника — алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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