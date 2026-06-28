Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1450 человек
Всего от катастрофы пострадали более 12 тысяч жителей.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Stringer
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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1450 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес на брифинге, который транслировал телеканал VTV.
«Мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек — женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы», — завил он.
Родригес также отметил, что в медицинских учреждениях штата Ла-Гуайра и еще семи пострадавших регионов продолжают лечение 3150 раненых, а общее число людей, которых затронула катастрофа, достигло 12 721.
Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 25 июня. Тогда в стране были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло еще 430 афтершоков.
В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов, повреждены объекты инфраструктуры и больницы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.
Российская сторона также заявила о готовности оказать Каракасу помощь в ликвидации последствий природной катастрофы.
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