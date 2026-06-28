Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1450 человек

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Всего от катастрофы пострадали более 12 тысяч жителей.

Сколько человек погибло в Венесуэле при землетрясении

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1450 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес на брифинге, который транслировал телеканал VTV.

«Мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек — женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы», — завил он.

Родригес также отметил, что в медицинских учреждениях штата Ла-Гуайра и еще семи пострадавших регионов продолжают лечение 3150 раненых, а общее число людей, которых затронула катастрофа, достигло 12 721.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 25 июня. Тогда в стране были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло еще 430 афтершоков.

В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов, повреждены объекты инфраструктуры и больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Российская сторона также заявила о готовности оказать Каракасу помощь в ликвидации последствий природной катастрофы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Деньги по карме: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

22:36
Путин: все поврежденные объекты в России быстро восстанавливают
22:21
В Волгограде обнаружили тело второго погибшего в результате атаки ВСУ
22:04
Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1450 человек
21:46
В центре Анкары прошел марш против саммита НАТО
21:28
Музей Мирового океана признан особо ценным объектом культурного наследия
21:09
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейчас читают

Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео