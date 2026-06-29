Все округа Херсонской области обесточены

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Экстренные службы уже приступили к устранению неполадок.

В Херсонской области обесточены все округа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Сальдо: все округа Херсонской области обесточены

В Херсонской области без электричества остались все округа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на своем канале в мессенджере МАКС.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — проинформировал глава субъекта.

Сальдо также добавил, что аварийные службы уже начали работу по восстановлению электричества. Они, по словам губернатора, делают все возможное, чтобы возобновить подачу света как можно быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 13 июня была частично обесточена Запорожская область. Перебои с электричеством были вызваны атакой ВСУ на энергосистему региона. Были повреждены несколько энергетических объектов.

Кроме того, Запорожская атомная электростанция (АЭС) также несколько раз оставалась без электричества. Это произошло в результате аварийного отключения резервной линии электропередачи. После отключения внешнего питания запустились резервные дизель-генераторы.

Но через несколько дней все критические неполадки на станции были устранены. Повреждения были получены серией атак украинских беспилотников на АЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

9:46
В Петербурге задержан организатор сети квартирных наркоплантаций
9:32
Аномальная жара добралась до Калининграда
9:30
ВСУ отступают из городской застройки Константиновки
9:15
Заманили на заброшку и убили: подробности расправы над студентом в Омске
9:00
В Британии тысячи жертв предупредили о досрочном освобождении осужденных по их делам
8:45
Все округа Херсонской области обесточены

Сейчас читают

Превзошел «Оппенгеймера»: фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения
«Мста-С» уничтожила «опорники» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео