«Корчился от боли»: мама изнасилованного в детском саду мальчика об инциденте

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 140 0

Над ребенком с аутизмом издевались двое сверстников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Мама изнасилованного в детском саду мальчика рассказала подробности инцидента

Родители детей, издевавшиеся над ребенком с аутизмом, не извинились после произошедшего. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала мама пострадавшего мальчика Любовь.

Инцидент произошел еще 15 июня.

«У нас данную палочку дома обнаружила бабушка <…>. Ребенок еще в садике не мог сидеть на попе, хрипел, а домой пришел, сразу побежал в туалет, тоже корчась от боли», — сказала Любовь.

Бабушка мальчика, беспокоясь о его состоянии, решила посмотреть, в чем дело. Тогда женщина и обнаружила кончик палочки.

«Она ее (палочку. — Прим.ред.) аккуратными движениями достала», — добавила Любовь.

После случившегося бабушка ребенка сразу позвонила Любови и все рассказала. Та, в свою очередь желая разобраться в ситуации, написала воспитательнице детского садика. Но ей никто не ответил.

«Утром уже бабушка и отец ребенка пошли разбираться. На что она (воспитательница. — Прим.ред.) сделала удивленное лицо. В разговор вмешался мальчик, который стал кричать, что знает, что случилось», — сказала Любовь.

Фото: 5-tv.ru

Выяснилось, что во время тихого часа, когда воспитательница отошла из группы, двое детей — мальчик и девочка — напали на ребенка с аутизмом. Зная, где находится камера, ребята заранее ее отвернули. После чего мальчик повалил пострадавшего ребенка на пол и стал удерживать, а девочка засунула ему деталь от конструктора в задний проход. Сын Любови пытался самостоятельно вытащить палочку, но у него ничего не вышло.

После того, как семья пострадавшего узнала о деталях произошедшего, они потребовали созвать родительское собрание. На встрече дети, которые издевались над сверстником, стали перекладывать вину друг на друга. Мальчик, как добавила Любовь, сказал, что инициатором «эксперимента» была девочка.

Мама пострадавшего добавила, что никто из родителей не извинился ни перед ней, ни перед ее сыном. При этом им очень жаль, что их дети оказались в такой ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что этот инцидент произошел в частном детском саду Красногорска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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