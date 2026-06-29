В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ*- сообщества

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Подсудимые устраивали вечеринки для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации*.

В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ*- сообщества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.

К ответственности привлекли троих жителей города. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 282.2 УК РФ — организация и участие в деятельности экстремисткой организации.

Суд установил, что владелец, администратор и арт-директор клуба «Pose», зная о вступившем три года назад в силу законе о пропаганде ЛГБТ на территории России, умышленно продвигали деятельность данного сообщества.

Под видом работы ночного заведения обвиняемые устраивали мероприятия для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации*. Вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал.

Изучив все доказательства, суд признал их виновными. Фигуранты получили от двух лет и трех месяцев до семи лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

После освобождения в течение трех лет подсудимым запрещено работать в сфере развлечений, общественного питания и досуга населения. Помимо этого, суд взыскал с владельца заведения доходы, полученные преступным путем. Общая сумма составила миллион рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. У подсудимых есть время на его обжалование.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в поддержку ЛГБТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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