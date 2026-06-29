Количество отравившихся едой из гастронома в Астрахани увеличилось до 30 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помочь.

Сколько в Астрахани людей заразилось сальмонеллезом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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ТАСС: число пострадавших от еды из гастронома в Астрахани увеличилось до 30

Число пострадавших от некачественной еды из гастронома в Астрахани увеличилось до 30 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«По состоянию на понедельник число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 30», — сказал собеседник агентства.

Первые случаи сальмонеллеза в Астрахани были зафиксированы еще 24 июня. С тех пор количество пострадавших растет. В субботу, 27 июня, одна из пострадавших — женщина 62 лет — скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что все пострадавшие покупали продукты в одном магазине — «Михайловский». Некачественной продукцией оказались рыбные котлеты.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Астраханской области сообщила, что супермаркет уже закрыт. По данным ведомства, сальмонеллез был подтвержден у 26 человек. Среди пострадавших есть дети. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани оказался бывший заместитель министра здравоохранения области Павел Джуваляков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Количество отравившихся едой из гастронома в Астрахани увеличилось до 30 человек

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