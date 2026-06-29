«Дружественно и фантазийно»: Хабенский об отношениях с Золотовицким

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 48 0

Общение актеров строилось не только на совместной работе, но и на человеческом взаимопонимании.

Фото, видео: Валерия Калугина/ТАСС; 5-tv.ru

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Хабенский заявил, что быстро нашел общий язык с Золотовицким

Народный артист России Константин Хабенский практически сразу нашел общий язык с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. Об этом актер сообщил корреспонденту 5-tv.ru на вечере «Мой друг Игорь Золотовицкий», который прошел в МХТ имени А. П. Чехова.

«Наши отношения с Игорем Яковлевичем складывались, как, впрочем, и история отношений всех людей, кто общался с Игорем Золотовицким, очень дружественно, фантазийно. Мне кажется, мы достаточно быстро нашли общий юморной человеческий язык», — сказал он.

Хабенский также отметил, что их отношения строились не только на совместной работе, но и на человеческом взаимопонимании.

Вечер памяти был посвящен 65-летию со дня рождения Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января этого года. Причиной смерти артиста стал рак желудка, о котором стало известно примерно за полгода до трагического события.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игоря Золотовицкого посмертно выдвинули на премию ТЭФИ в номинации «Лучший актер телевизионного сериала». В число финалистов он вошел благодаря роли цыганского барона Червони в драме «Улица Шекспира», которая стала одной из последних работ артиста.

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