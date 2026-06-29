В Израиле назвали два сценария возобновления войны с Ираном

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что возобновление боевых действий с Ираном возможно при срыве переговорного процесса или в случае удара со стороны Тегерана. Об этом сообщил телеканал 12.

«Боевые действия с Ираном возобновятся либо потому, что (президент США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп решит, что переговоры исчерпаны, либо потому, что Иран обстреляет Израиль», — процитировал слова Каца телеканал.

Министр также подчеркнул, что в случае атаки со стороны Ирана речь может идти о начале так называемой «третьей иранской войны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на ухудшение международных позиций Израиля. Несмотря на ожидания Тель-Авива относительно более благоприятного курса Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, эти расчеты не оправдались.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в частности, заявил, что Израиль в будущем не сможет рассчитывать на прежний уровень исключительного партнерства с Вашингтоном.

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