В Израиле назвали два сценария возобновления войны с Ираном

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Глава Минобороны Исраэль Кац обозначил возможные основания для нового этапа противостояния.

Кац допустил возобновление войны с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Koehler

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что возобновление боевых действий с Ираном возможно при срыве переговорного процесса или в случае удара со стороны Тегерана. Об этом сообщил телеканал 12.

«Боевые действия с Ираном возобновятся либо потому, что (президент США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп решит, что переговоры исчерпаны, либо потому, что Иран обстреляет Израиль», — процитировал слова Каца телеканал.

Министр также подчеркнул, что в случае атаки со стороны Ирана речь может идти о начале так называемой «третьей иранской войны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на ухудшение международных позиций Израиля. Несмотря на ожидания Тель-Авива относительно более благоприятного курса Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, эти расчеты не оправдались.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в частности, заявил, что Израиль в будущем не сможет рассчитывать на прежний уровень исключительного партнерства с Вашингтоном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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