Язвы, налет и боль во рту: почему возникает стоматит и как его лечить

Стоматолог Клейменова: грязные фрукты и овощи не вызывают стоматит

Стоматит далеко не всегда появляется из-за грязных рук или немытых ягод. Воспаление слизистой полости рта может иметь совершенно разное происхождение, а от причины зависит и способ лечения. Об этом детский врач-стоматолог Дарья Клейменова рассказала в беседе с aif.ru.

Сами по себе ягоды или овощи прямо с грядки стоматит не вызывают. Однако вместе с грязью в организм могут попасть различные микроорганизмы. Если во рту есть небольшие повреждения или иммунитет ослаблен, вероятность развития воспаления увеличивается.

У детей проблема чаще связана с вирусами, грибковой инфекцией, в том числе кандидозом, а также особенностями еще формирующейся иммунной системы. Дополнительным фактором становится привычка малышей тянуть в рот руки и различные предметы.

У взрослых список возможных причин шире. Спровоцировать стоматит способны повреждения слизистой, хронические заболевания, нехватка некоторых витаминов и минералов, аллергия, инфекции, курение и прием отдельных лекарств.

Каким бывает стоматит

Одной из распространенных форм считается афтозный стоматит. При нем во рту появляются болезненные округлые язвочки. Такое состояние может сопровождать нарушения работы иммунной системы и ЖКТ, хронический стресс, переутомление, а также дефицит железа, цинка, фолиевой кислоты и витаминов группы B.

Инфекционный стоматит вызывают вирусы или бактерии. Например, при герпетической форме возникают пузырьки с жидкостью. Причиной воспаления также могут стать вирус Коксаки, цитомегаловирус, возбудители кори и гриппа, стафилококки и стрептококки.

При кандидозном стоматите во рту появляется характерный плотный налет, напоминающий творог. Его развитие связано с грибами рода Candida.

Отдельно выделяют травматическую форму. Слизистую можно повредить при падении, случайном прикусывании щеки, слишком горячей пищей, зубочисткой, сколотым зубом или неправильно установленной стоматологической конструкцией.

Аллергический стоматит способен возникнуть как реакция на продукты, лекарства или стоматологические материалы. В таком случае возможны покраснение, отек и кровоточивость десен.

Почему самолечение может навредить

Главная сложность заключается в том, что универсального средства от стоматита нет. Препараты подбирают с учетом причины воспаления: в одних случаях необходима противовирусная или противогрибковая терапия, в других — средства против боли и воспаления либо препараты для восстановления слизистой.

Особенно опасно самостоятельно принимать антибиотики: при вирусном и большинстве случаев афтозного стоматита они не помогут. Противогрибковые средства тоже нужны только при подтвержденном кандидозе.

Не стоит прижигать язвочки спиртом, йодом, зеленкой или концентрированной марганцовкой. Такие способы способны дополнительно травмировать слизистую и даже вызвать ожог. Народные средства вроде ромашки и шалфея могут временно облегчить неприятные ощущения, однако причину заболевания они не устраняют.

Если воспаление не проходит дольше 10–14 дней, регулярно возвращается, сопровождается высокой температурой или заметным ухудшением самочувствия, необходимо обратиться к врачу. Повторяющиеся эпизоды иногда могут указывать на другие заболевания или нарушения работы иммунной системы.

Важно помнить и о гигиене. Травматический, аллергический и афтозный стоматиты окружающим не передаются, однако некоторые вирусные формы заразны, особенно во время активных высыпаний.

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