«Торнадо-С» уничтожил пункты дислокации и технику ВСУ в Харьковской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками, скопления техники и боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели были обнаружены средствами воздушной разведки, координаты оперативно передали командованию. Расчет выдвинулся на позицию и нанес удар реактивными снарядами. Система оснащена современной компьютеризированной системой наведения и спутником ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность.

Работает одна установка: этого достаточно для поражения целей, и так проще маневрировать и уходить от ответного огня. После выстрела машина на максимальной скорости покидает район и через несколько минут готова к работе с другой позиции — расчеты никогда не работают дважды с одного места.

В тактике используется эффект неожиданности. Корректировку обеспечивают беспилотники, данные передаются в штабы и командирам батарей. Перезарядка производится в тыловых районах, после чего расчеты выдвигаются на новые позиции для поражения вновь выявленных целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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