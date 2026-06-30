«Торнадо-С» уничтожил пункты дислокации и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Огонь корректировался с помощью беспилотников в режиме реального времени.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны России; 5-tv.ru
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«Торнадо-С» уничтожил пункты дислокации и технику ВСУ в Харьковской области
Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления беспилотниками, скопления техники и боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цели были обнаружены средствами воздушной разведки, координаты оперативно передали командованию. Расчет выдвинулся на позицию и нанес удар реактивными снарядами. Система оснащена современной компьютеризированной системой наведения и спутником ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность.
Работает одна установка: этого достаточно для поражения целей, и так проще маневрировать и уходить от ответного огня. После выстрела машина на максимальной скорости покидает район и через несколько минут готова к работе с другой позиции — расчеты никогда не работают дважды с одного места.
В тактике используется эффект неожиданности. Корректировку обеспечивают беспилотники, данные передаются в штабы и командирам батарей. Перезарядка производится в тыловых районах, после чего расчеты выдвигаются на новые позиции для поражения вновь выявленных целей.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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