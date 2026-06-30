Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники летевшие на Москву

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

За ночь и утро 30 июня силы ПВО России перехватили 50 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

С 03:53 до 05:40 утра по московскому времени были уничтожены 50 дронов ВСУ, направляющихся на столицу. Глава города отметил, что на месте падения обломков всех сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республики. Кроме того, 13 человек получили ранения. Атакованы были сразу несколько населенных пунктов региона. Среди них жители Старобешевского, Новоазовского, Красноармейского, Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов, а также Донецка и Дебальцево.

Также повреждения получили: один жилой дом, автобус, легковой автомобиль и два грузовых, а еще пять объектов инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 июн
За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
28 июн
Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
28 июн
За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России
28 июн
В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек
28 июн
Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»
28 июн
В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ
27 июн
Число жертв в результате удара ВСУ по Брянской области выросло до двух человек
27 июн
Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
27 июн
В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб водитель автомобиля
27 июн
Число раненых в результате атаки на музей в Ростовской области выросло до 12
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

9:00
Шестимесячный ребенок погиб в результате удара дрона ВСУ в Подмосковье
9:00
Солнечные вспышки опаснее, чем считалось: какие угрозы есть для Земли
8:49
Найдено тело туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае
8:46
Со знаком «минус»: почему на зарубежных маршрутах падает пассажиропоток
8:41
За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
8:30
Источник возможной награды: как телефон незаметно мешает думать и что с этим делать

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Ночные приливы: что есть женщине во время менопаузы, чтобы лучше спать
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео