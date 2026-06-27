Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ

При этом семь человек в рамках обмена проследуют на территорию Украины.
Фото: Telegram/ Яна Лантратова/lantratovaDOBRO
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Жители Курской области, оказавшиеся на территории Украины после вторжения ВСУ, вернутся в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Возвращение состоится в субботу, 27 июня. Одновременно в обратном направлении на украинскую территорию отправятся семь человек.
«Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся семь человек», — написала Лантратова в канале на платформе МАКС.
Так, домой вернется механизатор Максим из села Любимовка. Вместе с ним в Россию вернется строитель Сергей из того же населенного пункта. Мужчину захватили во дворе собственного дома, а подтверждение того, что он жив, семья получила только в январе 2026 года после появления видеообращения.
Также среди возвращающихся оказался строитель Михаил из села Ольговка. В конце 2025 года Международный комитет Красного Креста передал его близким письмо, которое стало первым известием о его судьбе.
Домой вернется и жительница Суджи Елена. В день исчезновения женщина вышла из квартиры и не вернулась, все это время ее ожидал сын.
Еще один возвращающийся россиянин, Роман, вместе с братом ехал в село Замостье и попал под обстрел. Его брат погиб, сам мужчина получил ранение ноги и успел сообщить об этом родственникам по телефону, после чего связь прервалась. Позже Международный комитет Красного Креста передал семье письмо с информацией о том, что мужчина находится в плену.
Вместе с жителями Курской области в Россию вернутся еще два человека из других регионов страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 26 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Вернувшиеся российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где получали необходимую медицинскую и психологическую помощь перед возвращением домой.
До этого между сторонами также проходили другие обмены при участии международных посредников. В ряде случаев содействие оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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