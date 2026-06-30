Троих россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов

Троих граждан России осудили по делу о подготовке террористических актов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Осужденные получили от 12 до 25 лет лишения свободы. Кроме того, суд назначил крупные денежные штрафы.

По данным следствия, мужчины действовали независимо друг от друга, однако, как утверждается, все были завербованы через интернет представителями украинских спецслужб. По версии ведомства, осужденные собирали информацию об оборонных предприятиях страны, их сотрудниках, объектах критической инфраструктуры и правоохранительных органах. Позднее мужчины забрали из тайников самодельные взрывные устройства для подготовки террористических актов.

«Вина фигурантов в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана», — отметили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия потребовала от ООН осуждения после удара Вооруженных сил Украины по автобусу с гражданами Белоруссии.

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