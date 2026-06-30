Бастрыкин и Лавров посетили церемонию прощания с Ивановым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

На гражданской панихиде также присутствовал президент РФ.

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили церемонию прощания с бывшим главой Минобороны Сергеем Ивановым. Кадры публикует 5-tv.ru.

Также на прощание пришла председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

На гражданской панихиде, проходившей на Троекуровском кладбище в Москве, присутствовал и президент России Владимир Путин. Российский лидер, несмотря на плотный график, нашел время, чтобы попрощаться с Ивановым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей покойного.

Сергей Иванов возглавлял министерство обороны России шесть лет — с 2001 по 2007 год. Затем он работал в администрации президента России. В феврале 2026 года он покинул должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию.

Сергей Иванов умер 26 июня. Ему было 73 года.

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