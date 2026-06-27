СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на «Самбекские высоты»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

В результате удара по музею пострадали 12 человек.

Что известно об атаке ВСУ на музей Самбекские высоты

Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после того, как украинский беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», — говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате удара ВСУ по территории музейного комплекса пострадали 12 человек, десять из них госпитализированы.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли военные следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что экспозиция, посвященная прорыву обороны немецко-фашистских войск на реке Миус в 1943 году, по предварительным данным, не пострадала.

Известно, что мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был создан на добровольные пожертвования народа в память о подвиге советских солдат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Подводный гороскоп: какая ты рыба по знаку зодиака

Последние новости

15:35
Филолог рассказала о русском слове с самым большим числом синонимов
15:22
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на «Самбекские высоты»
15:21
Бахрейн заявил об атаке иранских беспилотников на территорию королевства
15:09
«Я хотела поддержки»: зачем Лерчек сделала свою болезнь публичной
14:56
Число раненых в результате атаки на музей в Ростовской области выросло до 12
14:35
Получил пулю в глаз: врачи спасли подростка, выстрелившего себе в лицо

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео