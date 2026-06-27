СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на «Самбекские высоты»

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после того, как украинский беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», — говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате удара ВСУ по территории музейного комплекса пострадали 12 человек, десять из них госпитализированы.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли военные следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что экспозиция, посвященная прорыву обороны немецко-фашистских войск на реке Миус в 1943 году, по предварительным данным, не пострадала.

Известно, что мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был создан на добровольные пожертвования народа в память о подвиге советских солдат.

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