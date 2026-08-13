Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) отменила специальную политику участия российских спортсменов, основанную на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в заявлении организации.

Решение связано с постановлением исполкома МОК от 7 июля 2026 года о временном снятии приостановки деятельности Олимпийского комитета России и отмене действия условий участия и защитных мер, введенных в 2022 и 2023 годах.

В WDSF пояснили, что после изменения позиции олимпийского движения сохранение специальных требований для российских участников больше не соответствует действующим рекомендациям.

С этого момента прекращено действие статусов индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и официальных индивидуальных нейтральных представителей (OIN). Также отменены связанные с ними процедуры проверки, дополнительные декларации и ограничения на участие в соревнованиях.

Российские спортсмены и представители с российским спортивным гражданством теперь будут участвовать в турнирах WDSF на общих основаниях — в соответствии с уставом организации, правилами соревнований, лицензионными требованиями, дисциплинарными нормами и антидопинговыми обязательствами.

Одновременно президиум WDSF утвердил специальные антидопинговые стандарты для спортсменов с российскими паспортами или спортивным гражданством. Они предусматривают обязательное включение участников в программы тестирования на соревнованиях, усиленные меры контроля и независимый надзор при проведении турниров на территории России.

В федерации подчеркнули, что продолжат сотрудничество с Международным агентством по тестированию (ITA) и будут следить за соблюдением Всемирного антидопингового кодекса и требований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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