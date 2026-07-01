В России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина»

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Данные о визах, месте работы, страховке, имуществе и юридической чистоте иностранца теперь доступны онлайн.

В России заработал единый цифровой профиль для иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В России заработал единый цифровой профиль для иностранных граждан. С 30 июня, как следует из постановления правительства, все ключевые данные будут храниться в одной государственной системе.

Теперь информация о паспортах, визах, месте работы, страховке, владении имуществом и даже нарушениях закона будет доступна в электронном виде.

Система определяет порядок обмена данными между ведомствами и позволяет иностранным гражданам получать доступ к своему профилю через портал «Госуслуги».

В пресс-службе МВД подчеркнули, что запуск системы — это ключевой шаг в цифровизации миграции, которая позволяет повысить эффективность государственного управления и упростить получение цифровых процедур.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце марта Останкинский районный суд Москвы заблокировал сайт, торговавший фиктивными сертификатами для получения российского гражданства. На этой площадке продавались документы о прохождении экзамена по русскому языку, которые официально выдаются только госучреждениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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