Адвокат Лерчек прокомментировал иск блогера против Кушанашвили

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 157 0

Журналист уверен, что интернет-знаменитость преувеличивает масштабы своего заболевания.

Адвокат Лерчек про иск блогера против Кушанашви

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Адвокату Лерчеку ничего неизвестно об иске блогера против Кушанашвили

Адвокату Олегу Бадма-Халгаеву, который представляет интересы блогера Лечек (Валерии Чекалиной — настоящее имя), ничего неизвестно об иске интернет-знаменитости против телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Нет, ничего не известно», — заявил юрист.

Ранее журналист заявил СМИ, что с ним связались «люди» Лерчек и угрожали судебным иском. Поводом стали его высказывания о диагнозе Чекалиной. Кушанашвили открыто сомневается в том, что блогер не честна с общественностью. По его мнению, она действительно болеет раком, но сильно преувеличивает масштабы недуга.

Основываясь на своем опыте, журналист утверждает, что вести тот образ жизни, который демонстрирует интернет-знаменитость на четвертой стадии онкологического заболевания невозможно.

В феврале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали. В больнице был диагностирован рак желудка четвертой стадии, который дал метастазы. Они разрушили два позвонка, на которые в марте ей делали операцию.

В связи с чем блогер была освобождена от домашнего ареста, а ее уголовное преследование по делу о мошенничестве было приостановлено.

Но после этого в интернете начали появляться кадры, на которых Чекалина ведет более чем активную жизнь: занимается спортом и танцует на свадьбе.

В 2024 году Отару Кушанашвили тоже диагностировали рак сигмовидной кишки и метастазы в печени и кишечнике. Он проходил длительное лечение, в том числе и хирургическое вмешательство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек пообещала бороться и жить ради детей и любимого человека. А также заверила, что и на четвертой стадии рака можно наслаждаться жизнью.

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