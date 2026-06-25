FPV-дроны также доставляют грузы на линию боевого соприкосновения.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» на Днепропетровском направлении уничтожают живую силу и укрытия ВСУ. Операторы используют БПЛА с системами сброса боеприпасов и ударные FPV-дроны, которые успешно поражают укрепленные позиции.
FPV-дроны также доставляют грузы на линию боевого соприкосновения. Комплексное применение беспилотников повышает эффективность боевых действий, сохраняя жизни военнослужащих.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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