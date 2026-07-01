Землю накроет самая сильная с марта 2026 года магнитная буря

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Вспышка высшего класса X, которая произошла в ночь на 1 июля, повлечет мощные геомагнитные возмущения.

Какая магнитная буря станет самой сильной в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Вспышка высшего класса X, которая произошла на Солнце в ночь на 1 июля, повлечет за собой геомагнитную бурю уровня G3. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«События категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны. Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже завтра», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце произошла первая после усиления активности вспышка высшего уровня X. Двумя днями ранее ученые сообщали о появлении самой массовой в 2026 году группы солнечных пятен.

До того стало известно, что неизвестная комета разрушилась у Солнца. По словам исследователей, объект приблизился к Солнцу и фактически находится в процессе гибели. Самое интересное, что до этого момента о комете ничего не было известно: у нее нет ни официального имени, ни номера в каталоге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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