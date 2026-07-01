Полиция задержала велосипедиста за опасный трюк в московском метро

В метро Москвы полиция задержала велосипедиста за прыжок через платформу

Полицейские задержали 19-летнего молодого человека в Москве, который устроил опасный заезд на велосипеде в метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале мессенджера МАКС.

Инцидент произошел на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. По данным МВД, молодой человек разогнался на трюковом велосипеде и перепрыгнул с одной платформы на другую через пути. При этом он чуть не свалился на пути.

Опасный трюк сняли на видео и опубликовали в соцсетях. После этого запись заметили сотрудники Управления внутренних дел на Московском метрополитене во время мониторинга интернета.

Сотрудники полиции оперативно установили личность велосипедиста, задержали его и доставили в отдел. В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее, писал 5-tv.ru, подросток выжил после удара током в Раменском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.