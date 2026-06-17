Красный Крест выразил соболезнования после удара ВСУ по автобусу с детьми

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил соболезнования родным и близким женщины, погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Брянской области. В организации также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе МККК.

В комитете подчеркнули, что каждая жизнь, которую уносит или затрагивает конфликт, — трагедия. Отдельно в организации отметили, что особенно тяжело, когда в таких ситуациях страдают дети.

К тому же в МККК заявили, что вопросы, вызывающие обеспокоенность из-за ведения боевых действий, обсуждаются напрямую со сторонами конфликта. При этом такие темы рассматриваются в рамках конфиденциального диалога и не выносятся в публичное пространство.

При этом в организации добавили, что мирные жители должны находиться под защитой всегда.

Про атаку беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области стало известно в этот же день. В салоне находилась команда детско-юношеской спортивной школы № 2 из белорусского города Речицы.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Еще восемь человек были госпитализированы.

После атаки Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом.

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