В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

Очаг залегал на глубине 217 километров.

Землетрясение в Афганистане: магнитуда, сколько пострадавших

Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в 20:57 по московскому времени в 144 километрах от города Кундуз (расположен недалеко от границы с Таджикистаном) с населением 161 тысяча человек.

Очаг залегал на глубине 217 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

Как ранее писал 5-tv.ru, в этот же день землетрясение магнитудой 6,2 застало берега Мексики.

Несколькими днями ранее, 29 июня, побережье американского штата Орегон также настигло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 218 километрах к западу от города Бандон. Очаг залегал на глубине десяти километров.

При этом до сих пор поступают шокирующие кадры последствий двух масштабных землетрясений из Венесуэлы, произошедшие в ночь на 25 июня.

По оценке Геологической службы США, магнитуда первого составила 7,2, второго — 7,5. После основных ударов сейсмологи зафиксировали еще 430 афтершоков.

Число погибших возросло почти до двух тысяч человек, ранения получили свыше десяти тысяч человек. В поисковых работах задействованы спасатели из трех десятков стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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