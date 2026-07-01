В Венесуэле объявили семидневный национальный траур по жертвам землетрясений

Дельси Родригес объявила семидневный траур по жертвам землетрясений в Венесуэле

Национальный траур по жертвам сильнейших землетрясений в Венесуэле продлится семь дней. Об этом в социальной сети Х сообщила исполняющая обязанности президента республики Дельси Родригес.

«Душа Венесуэлы разорвана из-за человеческих жертв, вызванных разрушительными землетрясениями. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и возносим молитвы за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины», — сказано в публикации.

Подземные толчки потрясли страну 24 июня, магнитуда достигала 7,5. Эпицентр находился в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия и в 28 километрах к северо-востоку от Сан-Фелипе. Это землетрясение стало сильнейшим за последние десятилетия, в последний раз катаклизм такой мощности был зафиксирован в 1900 году.

По последним данным, погибшими признаны 2295 человек, ранения разной степени тяжести получили более 11 тысяч, без крыши над головой остались почти 13 тысяч жителей. В знак почтения и памяти жертв в стране введен особый режим. По словам Дельси Родригес, власти возьмут на себя обязательства по сопровождению и защите всех пострадавших.

«В эти моменты глубокой печали мы обнимаем тех, кто страдает от этой трагедии», — написала она.

В Каракасе и других городах и населенных пунктах Венесуэлы 1 июля жители наблюдали, как небо окрасилось в красный цвет. Это последствия сейсмособытий — в атмосфере скопилось облако пыли, песка и мелких частиц горных пород. Эта взвесь не пропускает часть солнечных лучей, и потому создается эффект так называемого рэлеевского рассеяния.

В общей сложности происшествие затронуло почти 24,5 тысячи венесуэльцев. Мир не остался равнодушным к трагедии республики. Со стороны Европейского союза на экстренную помощь государству были направлены пять миллионов евро. Россия, по словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, также прорабатывает возможность оказания гумпомощи.

Ранее 5-tv.ru показывал последствия землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего у берегов Мексики.

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