«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 63 0

Накануне Москва и Киев обменялись пленными.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Вернувшиеся с Украины жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ

Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, рассказали о зверствах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует 5-tv.ru.

Роман Ванин, житель Курской области, вспоминает, что ехал в автомобиле вместе со своим братом в районе населенного пункта Мирный, когда боевики киевского режима расстреляли его машину. Брат мужчины скончался на месте.

Самого Романа с тяжелыми ранениями забрали в полевой госпиталь, там ему угрожали отрезать уши и выколоть глаза. Когда Ванина подлечили, отправили в лагерь для пленных. Там Роману на руке выжгли букву Z.

«Когда нога приросла, нам устроили „турне“ по Украине. Нас повезли сначала в киевское СИЗО. Шесть дней мы там просидели. Всех переодевали обязательно в военную форму. Затем после СИЗО нас повезли на Винницу <…> Там всех убить готовы были», — добавил мужчина.

Другой житель Курской области — Михаил Ступаков — рассказал, что украинские боевики до последнего отказывались признавать его гражданским.

«Они делали вид, что не верят. Сказали: «Будем проверять», — добавил Михаил Ступаков.

Его, как и Романа Ванина, переправили в киевское СИЗО, где он провел больше года.

Житель Курской области Максим Зайцев рассказал, что пока он находился в плену ВСУ, ему угрожали, обещали убить.

«Четыре дня продержали в яме, в „сортировочной базе“. Судя по запаху, там раньше была „скотобаза“, скотобойня. Может, это запах крови людей. Двоих там застрелили у меня на глазах», — поделился мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160». Среди них были жители Курской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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