В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Еще трое пожарных получили серьезные ранения.

В Донецке погиб пожарный в результате атаки БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Донецке в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четверо сотрудников МЧС России, один из которых скончался. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР в мессенджере МАКС.

В ведомстве пояснили, что минувшей ночью боевики киевского режима атаковали город. В результате загорелись две грузовые машины. Десять огнеборцев выехали на место происшествия.

Фото: MAX/МЧС ДНР

В момент проведения работ ВСУ повторно нанесли несколько ударов. В результате четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили ранения. Несмотря на серьезные травмы, один из пожарных смог помочь своим коллегам, наложив жгуты и остановив тем самым кровотечение. Медики, приехавшие на место, госпитализировали всех пострадавших.

«К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью — его сердце остановилось в одном из отделений больницы», — уточнили в МЧС республики.

За жизнь остальных пострадавших борются врачи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье в результате удара беспилотника ВСУ погиб шестимесячный ребенок. Малыш умер по дороге в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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