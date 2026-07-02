Движение против рака: врач назвал доступные способы профилактики

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Полной защиты от онкологии не существует, но некоторые привычки помогают заметно снизить риски.

Как защититься от рака способы профилактики мнение врача

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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Врач Маслиев: физическая активность и сон являются профилактикой рака

Универсального способа полностью защититься от рака не существует. Онкологическое заболевание может возникнуть даже у человека, который следит за здоровьем. Однако физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон и регулярные обследования способны уменьшить вероятность развития болезни. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.

Врач объяснил, что рак связан с нарушениями в работе организма. На часть процессов человек повлиять не может, но некоторые факторы все же поддаются контролю. По словам Маслиева, даже нехватка отдельных микроэлементов способна запускать воспаление, которое со временем может перейти в хроническую форму и привести к нежелательным изменениям.

Одной из самых действенных мер профилактики специалист назвал физические нагрузки. Они помогают нормализовать обмен веществ, регулировать расход энергии, снижать уровень инсулина и поддерживать выработку веществ, участвующих в борьбе с воспалением.

Маслиев отметил, что чем активнее работает иммунная система, тем лучше она распознает и уничтожает мутировавшие клетки, накопление которых может привести к развитию опухоли. Пожилым людям, находящимся в группе риска, врач посоветовал начинать с умеренной активности, например с длительной ходьбы.

Среди других профилактических мер специалист выделил вакцинацию против вируса папилломы человека, который связан с риском рака шейки матки и ряда других опухолей. Также, по его словам, важны диспансеризация и профилактические осмотры: они позволяют заметить нарушения обмена веществ еще до появления выраженных симптомов.

Отдельное значение Маслиев придал сну. Во время ночного отдыха организм восстанавливает ткани, регулирует гормональный фон и поддерживает работу иммунитета.

В питании врач рекомендовал ограничить ультрапереработанные продукты: готовые снеки, сладкие газированные напитки и промышленную кондитерскую продукцию. Такая еда может способствовать набору веса, хроническому воспалению и метаболическим сбоям. Более полезным вариантом специалист назвал рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и качественным белком.

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