«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Малыш появился на свет во второй половине июля.

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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В Московском зоопарке у капибар Малой и Кузьмы родился еще один детеныш

У знаменитых обитателей Московского зоопарка — пары капибар по кличке Малая и Кузьма — случилось пополнение. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

«Во второй половине июля 2026 года у обитателей и популярных героев онлайн-трансляций из Московского зоопарка — капибар Малой и Кузьмы — появился на свет еще один детеныш», — написала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Врачи не вмешивались в естественный процесс — роды у Малой прошли без сучка и задоринки. Самка инстинктивно вылизала новорожденного и сразу начала его кормить.

Сейчас детеныш уже окреп настолько, что смело выходит в вольер, но пока питается исключительно молоком матери. Узнать пол малыша получится лишь спустя несколько месяцев — такова биологическая особенность этих грызунов. Зоологи не форсируют события, а просто наблюдают за счастливым семейством.

«То, что Малая снова стала мамой, — замечательный знак. Это значит, что наши капибары живут в действительно комфортной среде, а работа зоологов дает отличные результаты», — прокомментировала событие генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Когда детеныш подрастет, его рацион расширят и постепенно приучат к взрослой пище: сену, свежей зелени, овощам, комбикорму и фруктам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московском зоопарке с размахом отпраздновали дни рождения панд Диндин и Жуи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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