Уголовное дело возбудили в отношении комика Александра Долгополова

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 27 0

Поводом для этого стала запись выступления стендап-комика, которая была сделана за границей.

Почему против комика Долгополова возбудили уголовное дело

Фото: Instagram*/ sankldive

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отношении комика Александра Долгополова возбудили уголовное дело в России по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, поводом для уголовного преследования стала запись выступления стендап-комика, которая была сделана за границей не позднее 20 декабря 2024 года.

До этого в прокуратуре сообщили, что во время концерта Долгополов допустил высказывания, которые унижали честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, а также принижали значение их подвига.

В случае признания виновным комику может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому** заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить ему 14 лет лишения свободы, тогда как защита настаивала на оправдании. Приговор вступит в законную силу с момента задержания Ходорковского на территории РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Мрачная традиция: почему подружки невесты надевают одинаковые платья
19:55
До плюс 40? Каким регионам июль принесет жару, а каким — резкое похолодание
19:42
«Сделал все для этого»: Валюшкина раскрыла, почему дети не общаются с Яцко
19:36
Уголовное дело возбудили в отношении комика Александра Долгополова
19:30
Метод «невидимого дня»: как женщина избавилась от ночных пробуждений
19:02
Уцелевшие фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» будут отреставрированы

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
«Спасибо за все»: внебрачный сын Михаила Ножкина обратился к отцу у гроба
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео