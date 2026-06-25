Уголовное дело возбудили в отношении комика Александра Долгополова

В отношении комика Александра Долгополова возбудили уголовное дело в России по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, поводом для уголовного преследования стала запись выступления стендап-комика, которая была сделана за границей не позднее 20 декабря 2024 года.

До этого в прокуратуре сообщили, что во время концерта Долгополов допустил высказывания, которые унижали честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, а также принижали значение их подвига.

В случае признания виновным комику может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому** заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить ему 14 лет лишения свободы, тогда как защита настаивала на оправдании. Приговор вступит в законную силу с момента задержания Ходорковского на территории РФ.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.