Блогер Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без согласия

Блогер Чермен Дзотти, который называет себя самым известным бизнес-психологом, заявил, что случаи сексуализированного насилия не происходят без внутреннего согласия жертвы. Об этом он сказал в интервью YouTube-проекту «Кто красавчик». После этих слов в отношении блогера направили обращение в Генпрокуратуру.

По словам Дзотти, каждая пострадавшая женщина якобы на подсознательном уровне «выбирает» подобный опыт. Он утверждает, что аналогичная логика, по его мнению, распространяется и на ситуации домашнего насилия и побоев.

«Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности», — заявил Дзотти.

Блогер также рассказал о якобы состоявшемся разговоре с руководительницей общественного движения по защите женщин, которая ранее потеряла глаз в результате нападения бывшего мужа. По его словам, женщина согласилась с его подходом и назвала произошедшее «нужным опытом».

Он добавил, что при работе с людьми, пережившими травму, задает им вопрос о «смысле» случившегося, противопоставляя позицию «жертвы» и «творца». По мнению Дзотти, такой взгляд помогает изменить восприятие ситуации и выйти из состояния пострадавшего. Отдельно он высказался о чувстве вины, назвав его деструктивным и утверждая, что в подобных ситуациях «второй участник тоже якобы хотел происходящего эпизода насилия».

После публикации интервью в соцсетях началась резкая критика в адрес блогера. Депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Дзотти и дать им правовую оценку. В письме говорится, что его заявления могут трактоваться как оправдание насилия и опасная подмена понятий.

Также пользователи усомнились в профессиональной квалификации блогера и начали требовать проверки его документов. По сообщениям блогеров, после скандала Дзотти удалил часть публикаций, связанных с темой женщин.

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