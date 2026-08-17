Банки закроют более двух тысяч отделений до конца года: что случилось

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Темпы сокращения за восемь месяцев стали рекордными за семь лет.

Сколько отделений закроют банки России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Банки закроют более двух тысяч отделений до конца года

Российские кредитные организации с января по август 2026 года ликвидировали 1370 дополнительных офисов, что уже сопоставимо с масштабными закрытиями целых годов в прошлом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Например, в 2021 году за аналогичный период банки закрыли лишь 894 отделения. Годовые максимумы 2021–2022 годов составляли 1588 и 1631 офис соответственно, однако неполный 2026 год уже почти достиг этих значений. В среднем с начала года ежемесячно прекращали работу около 196 точек обслуживания — примерно вдвое больше, чем годом ранее, и это самый высокий показатель как минимум за последние семь лет.

Если динамика сохранится, к концу декабря количество закрытых подразделений превысит две тысячи, что станет абсолютным рекордом.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич связывает это с изменением клиентских привычек. Большинство повседневных операций уже перекочевало в мобильные приложения и онлайн-сервисы, а физическое присутствие требуется лишь для сложных сделок и наличных расчетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне стали реже пользоваться наличными из-за роста популярности онлайн-платежей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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