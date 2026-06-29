Три человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Еще 13 жителей получили ранения.

Сколько человек погибло в результате ударов ВСУ по ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три мирных жителя погибли, еще 13 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на своей странице в мессенджере МАКС.

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ», — написал он.

По словам руководителя региона, жертвами удара по Старобешевскому муниципальному округу стали трое мужчин. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, также еще один мужчина был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Под ударами оказались сразу несколько населенных пунктов республики. Ранения получили жители Старобешевского, Новоазовского, Красноармейского, Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов, а также Донецка и Дебальцево.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

Кроме того, повреждены жилой дом, автобус, два грузовых и легковой автомобили, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате минометного обстрела ВСУ в Каховке Херсонской области пострадал многоквартирный дом, несколько квартир полностью выгорели. Один человек получил осколочное ранение и был госпитализирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

23:40
Ел ради работы: агент ФБР разоблачил мафию благодаря лишнему весу
23:33
Постпред РФ при ООН: киевский режим сделал мишенями мирных граждан
23:25
Россия потребовала от ООН осуждения удара ВСУ по автобусу с жителями Белоруссии
23:20
Опасны даже запахи: девушка рассказала о жизни с десятками различных аллергий
23:00
Бьет по глазам: треть людей в мире заражена вызывающим потерю зрения паразитом
22:46
Три человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео