«Они уже согласились практически на все»: Трамп о прогрессе в диалоге с Ираном

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Несмотря на позитивный настрой президента США, урегулирование конфликта еще продолжается, и результат не определен.

Дональд Трамп оценил успехи США в переговорах с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Трамп: Тегеран на переговорах принял почти все условия Вашингтона

В процессе переговоров Иран ответил согласием почти на все ключевые требования Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал американский лидер в интервью телеканалу CNBC. Тем не менее он все еще осторожен в прогнозировании результатов урегулирования конфликта.

«Сейчас мы ведем переговоры и посмотрим, чем все закончится. Думаю, они уже согласились практически на все, что нам было нужно», — сказал глава Белого дома.

Трамп считает, что Вашингтон нанес исламской республике серьезный ущерб в ходе боевых действий. По его словам, разрушены, в том числе, объекты инфраструктуры и ряд радарных систем. Он отметил, что стороны продолжат диалог, но пока назвал окончательный итог переговоров неопределенным.

Кроме того, президент США сравнил конфликт с Ираном с длительными военными противостояниями прошлого. Он подчеркнул, что подобные кризисы обычно затягиваются на многие годы, а ситуация с исламской республикой заняла у него намного меньше времени.

Прежде, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Северную Дакоту, Дональд Трамп оценил прогресс в вопросе ядерного разоружения Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. Глава Белого дома заявил, что процесс денуклеаризации продвигается успешно, по данному вопросу проходят «очень хорошие встречи».

При этом американский лидер отказался посвящать прессу в детали обсуждений. Он также не уточнил, какие именно стороны участвуют в упомянутых встречах, отметив лишь положительную динамику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
1 июл
Дональд Трамп сделал выбор между полномасштабной войной с Ираном и дипломатией
1 июл
В Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США
30 июн
«Прекратите делать политические заявления»: почему в Иране раскритиковали главу МАГАТЭ
29 июн
Оман допускает введение сборов за проход через Ормузский пролив
28 июн
Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе
28 июн
Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке
27 июн
«Жестко и решительно»: Иран пообещал ответить США на нарушения меморандума
24 июн
Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах
21 июн
«Создают проблемы»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
19 июн
Трамп: подписание меморандума с США — это капитуляция для Ирана
+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Внутренний рост: почему детям нужно скучать и проводить время без занятий
7:10
В Майкопе двое инспекторов ДПС спасли семью от пожара, их представят к наградам
7:05
Инспектора ДПС из Набережных Челнов наградят за спасение людей из пожара
7:00
Сотрудников Госавтоинспекции наградят за спасение людей из пожаров
7:00
Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам
6:55
Овечкин остался в «Вашингтоне»: 22-й сезон, 929 голов и 11 шайб до рекорда

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Город — живое существо? Нейросети разобрали главные загадки сериала «Извне»
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео