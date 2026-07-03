Опубликованы кадры спасения туриста на реке Реж в Свердловской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Он сплавлялся на катамаране и не смог справиться с течением.

Фото, видео: MAX/МЧС Свердловской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники МЧС России спасали туриста на реке Реж в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по данному региону на своем канале в мессенджере МАКС.

В Режевском муниципальном округе, в деревне Сохарево по реке Реж справлялась туристическая группа, в состав которой входили 91 человек. Сильное течение привело к тому, что два катамарана столкнулись друг с другом. Одно из плавсредств перевернулось.

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной части.

«На острове посреди реки был обнаружен один пострадавший с переломом ноги. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев он был эвакуирован на безопасное место, после чего был отправлен в медучреждение», — проинформировали в ведомстве.

В операции принимали участие пять сотрудников МЧС, а также была задействована одна единица техники. Сплав группы был прекращен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинской области пропала 35-летняя женщина во время катания на сапборде по реке Ай. Она сплавлялась вместе с группой из 15 человек, но в какой-то момент отстала, упала в воду и была унесена сильным течением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Почему вы до сих пор не встретили любовь: гороскоп по вашему месяцу рожде...

Последние новости

13:35
Шестнадцатилетнюю автоподставщицу из Москвы отправили под домашний арест
13:28
«Идет домой»: пропавшая в Ленобласти девочка говорила с папой по телефону перед тем, как исчезнуть
13:28
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
13:21
Взрыв в Монако мог быть дистанционным: что известно о покушении на бизнесмена
13:19
Суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве художнику Сергею Галантеру
13:17
Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Изучат видео с камер наблюдения: поиски пропавших в Туве девочек продолжаются
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео