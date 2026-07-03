Опубликованы кадры спасения туриста на реке Реж в Свердловской области

Сотрудники МЧС России спасали туриста на реке Реж в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по данному региону на своем канале в мессенджере МАКС.

В Режевском муниципальном округе, в деревне Сохарево по реке Реж справлялась туристическая группа, в состав которой входили 91 человек. Сильное течение привело к тому, что два катамарана столкнулись друг с другом. Одно из плавсредств перевернулось.

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной части.

«На острове посреди реки был обнаружен один пострадавший с переломом ноги. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев он был эвакуирован на безопасное место, после чего был отправлен в медучреждение», — проинформировали в ведомстве.

В операции принимали участие пять сотрудников МЧС, а также была задействована одна единица техники. Сплав группы был прекращен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинской области пропала 35-летняя женщина во время катания на сапборде по реке Ай. Она сплавлялась вместе с группой из 15 человек, но в какой-то момент отстала, упала в воду и была унесена сильным течением.

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