Эдгард Запашный показал трогательное видео с шимпанзе Гермесом в соцсети

Народный артист России Эдгард Запашный поделился в соцсетях трогательным роликом с шимпанзе по имени Гермес. На видео дрессировщик разговаривал с животным, обнимал его и показывал теплое общение, которое сложилось между ними.

В кадре Гермес подошел к Запашному, а затем обнял его. Сам артист ласково обращался к шимпанзе и признался, что соскучился.

«Чего, Гер, как дела? Как дела-то? Какой ты дурак, а! Гер, смотри. Сейчас показываю. Ну, где я? Обнял меня. Ты обнял меня, родной мой? Да, я тоже по тебе соскучился», — сказал Запашный на видео.

После этого дрессировщик продолжил общение с животным и в шутливой форме отпустил его.

«Я тоже по тебе соскучился. Все, давай, чеши!» — добавил артист.

Гермес уже знаком зрителям по появлению на федеральном телеканале. Ранее братья Запашные приводили шимпанзе в студию одного из шоу. В выпуске животное попробовало себя в роли соведущего и заняло место комика Ильи Соболева.

Тогда Соболев передал Гермесу свой галстук, а Павел Воля в шутку предложил сделать шимпанзе постоянным ведущим программы. Братья Запашные рассказывали, что Гермес еще совсем юный артист: ему примерно пять лет. При этом представители его вида могут жить до 35 лет.

Появление нового ролика с Гермесом вызвало теплую реакцию у поклонников Запашного. Пользователи отметили, что общение артиста с животным выглядит искренним и очень нежным.

«Вот где любовь- то! Чистая бескорыстная и на век!»;

«Классные! Здорово! Ему не до папарацци, он папку любит»;

«Какой же милый обезьян! Столько любви у него к вам, столько нежности», — написали подписчики.

Ранее, писал 5-tv.ru, медведям в Московском зоопарке предложили необычное мороженое.

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