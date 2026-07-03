Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары
При этом реальное количество погибших может быть больше.
Фото: Reuters/Stephane Mahe
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары. Об этом сообщила глава Минздрава Франции Стефани Рист в эфире телеканала TF1.
«Сегодня утром министерство <…> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <…> которое составляет порядка 2025 новых смертей», — сказала она в эфире телеканала.
При этом имеющаяся сводка основывается на лишь на 60% от всех свидетельств, поэтому итоговые данные могут отличаться. Особенно смертность выросла в возрастной категории старше 45 лет.
Летом 2026 года необычно сильная жара охватила значительную часть стран Европы. Ранее 5-tv.ru писал, что экстремальное повышение температуры может оказаться одним из самых смертоносных за последние десятилетия.
По состоянию на 30 июня было зафиксировано как минимум 1300 жертв. Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что жертв будет больше. Погодная аномалия охватила как Западную, так и Восточную Европу, придя в Венгрию, Румынию и Польшу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 июл
- Погода и коррупция: почему Свердловская область не справляется с паводком
- 3 июл
- Физиология работает иначе: зачем есть горячую пищу в жаркую погоду
- 3 июл
- Адская жара в Европе: 2000 жертв и драки за кондиционеры
- 3 июл
- Прячемся под зонтики: какая погода будет в Москве 3 июля
- 2 июл
- Жителям Мюнхена запретили принимать ванны и мыть автомобили из-за нехватки воды
- 2 июл
- Улицы затопило: реки на Урале вышли из берегов после рекордных осадков
- 2 июл
- Синоптики спрогнозировали облачность и жару до 31 градуса в Москве 2 июля
- 1 июл
- «Проклятье выходных»: москвичей предупредили о резком похолодании после жары
- 1 июл
- Легкие просят пощады: как пережить жару и не расплавиться на ходу
- 1 июл
- Синоптики спрогнозировали облачность и до плюс 30 градусов в Москве 1 июля
73%
Нашли ошибку?