Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

При этом реальное количество погибших может быть больше.

Сколько французов погибли от аномальной жары

Фото: Reuters/Stephane Mahe

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Тема:
Погода

Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары. Об этом сообщила глава Минздрава Франции Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

«Сегодня утром министерство <…> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <…> которое составляет порядка 2025 новых смертей», — сказала она в эфире телеканала.

При этом имеющаяся сводка основывается на лишь на 60% от всех свидетельств, поэтому итоговые данные могут отличаться. Особенно смертность выросла в возрастной категории старше 45 лет.

Летом 2026 года необычно сильная жара охватила значительную часть стран Европы. Ранее 5-tv.ru писал, что экстремальное повышение температуры может оказаться одним из самых смертоносных за последние десятилетия.

По состоянию на 30 июня было зафиксировано как минимум 1300 жертв. Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что жертв будет больше. Погодная аномалия охватила как Западную, так и Восточную Европу, придя в Венгрию, Румынию и Польшу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Более двух тысяч французов погибли за неделю аномальной жары

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