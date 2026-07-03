Актеры сериала «Первая ракетка» записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Они пожелали им удачи на турнире.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актеры сериала «Первая ракетка» записали ролик в поддержку теннисистов

Актеры сериала «Первая ракетка» онлайн-кинотеатра Wink записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне.

В видеоролике приняли участие Полина Гухман, Валентина Малыгина, Алина Юнева, Павел Ворожцов, Алексей Сошин, а также линейный продюсер сериала «Первая ракетка» Анастасия Пивоварова. Они пожелали удачи нашим спортсменам, отметив что будут радоваться каждому выигранному мячу.

«Чтобы обошлось без травм. Отскоки были всегда ровные на вашей стороне, а мячик переваливался через сетку», — сказано в клипе.

В третий круг турнира вышли шестеро спортсменов из России: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Примечательно то, что один из теннисистов — Карен Хачанов — появлялся в одном из эпизодов сериала «Первая ракетка».

Ранее, писал 5-tv.ru, компания «Медиалогия» представила рейтинг самых популярных сериалов в России по итогам мая 2026 года. Лидером списка стал американский проект «Пацаны», набравший 2984 балла. Следом расположились «Эйфория» и российский сериал «След», который замкнул первую тройку с результатом 1617 баллов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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