Глава Рыльского района рассказал о состоянии пострадавших при подрыве на мине

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Он сам также получил ранения.

Машина подорвалась на мине в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Курская область

Ковальчук: угрозы жизням пострадавших в Рыльске нет

Угрозы жизни людям, пострадавшим в результате подрыва автомобиля администрации Рыльского района Курской области, нет. Об этом сообщил глава района Владимир Ковальчук, который также получил ранения.

По словам Ковальчука, он находится под наблюдением врачей, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Сейчас нахожусь под наблюдением врачей. По информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет, всем оказывается необходимая помощь», — написал Ковальчук в мессенджере МАКС.

Глава района также поблагодарил жителей за поддержку, отметив, что не смог сразу ответить на все сообщения из-за случившегося.

«Вижу и ценю каждое слово поддержки. В силу сложившейся ситуации не на все звонки и сообщения удалось ответить сразу, но ваше внимание и неравнодушие очень важны», — отметил он.

Кроме того, Ковальчук выразил признательность врачам, сотрудникам экстренных служб, полиции, саперам, коммунальщикам и всем специалистам, которые продолжают работать на месте происшествия и обеспечивать безопасность жителей.

Автомобиль администрации Рыльского района был подорван на мине, установленной Вооруженными силами Украины. В результате взрыва Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Находившийся за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин был ранен в область живота и бедра. Кроме того, травмы получили еще два человека, которые в момент взрыва находились у здания администрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку города Токмака в Запорожской области. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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