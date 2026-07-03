«Оправдания нет»: ВСУ целенаправленно нанесли удар по рынку в Токмаке

Губернатор Балицкий: ВСУ целенаправленно ударили по заполненному рынку в Токмаке

ВСУ целенаправленно нанесли удар с помощью беспилотника по рынку в Токмаке, чтобы поразить как можно больше мирных жителей. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это абсолютно прямой понятный террористический акт, потому что противник ударил по мирным гражданам. Оправдания киевскому режиму в данном случае нет. В конце недели люди всегда делают покупки на субботу и воскресенье. Рынок заполнен», — сказал глава региона.

По словам Балицкого, для атаки использовали большой ударный беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, включая медицинскую, психологическую поддержку и положенные выплаты. Также, по его словам, власти региона продолжают принимать меры по усилению защиты от атак беспилотников.

«В ближайшее время мы сможем эффективно противодействовать беспилотной авиации и закрыть малое небо от возможных террористических атак украинского режима», — отметил Балицкий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке погибли пять человек, еще 18 получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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