Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 46 0

До этой стадии добрались 16 команд. Первый матч состоится уже сегодня.

Чемпионат мира по футболу 2026 — кто прошел дальше.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vanessa Carvalho

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На чемпионате мира по футболу определились все участники 1/8 финала. После завершения первого раунда дальше борьбу за золотой трофей продолжат 16 национальных команд.

В 1/8 мирового футбольного первенства состоятся следующие матчи:

  • Парагвай – Франция;
  • Канада – Марокко;
  • Португалия – Испания;
  • США – Бельгия;
  • Бразилия – Норвегия;
  • Мексика – Англия;
  • Аргентина – Египет;
  • Швейцария – Колумбия.

Первый матч этой стадии состоится уже в субботу, 4 июля. Сборная Канады, одна из стран-хозяек текущего чемпионата мира, сразится с командой Марокко, которая выбила из турнира сборную Нидерландов. Канадцы сыграют в 1/8 финала чемпионата мира впервые в своей истории. Марокканцы на прошлом ЧМ, прошедшем в 2022 году в Катаре, сотворили сенсацию, дойдя до полуфинала.

Последние две игры второго раунда пройдут 7 июля: Аргентина сыграет против Египта, а Швейцария – с Колумбией. Четвертьфинальные встречи начнутся 9 июля, все оставшиеся игры турнира примут стадионы в США.

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