США дали Ирану недельный перерыв в переговорах в связи с похоронами Хаменеи

США дали Ирану неделю перерыва в переговорах в связи с похоронами бывшего духовного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время выступления у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю Дня независимости страны, его слова передал CNN.

Ранее в Тегеране прошла церемония прощания с Али Хаменеи. Бывший аятолла погиб при авиаударе США и Израиля 28 февраля, в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что в процессе переговоров исламская республика ответила согласием почти на все ключевые требования Штатов. По мнению президента США, американская армия нанесла Ирану значимый ущерб во время военной операции.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что конфликт Вашингтона с Тегераном отличается от длительных военных противостояний прошлого — в этот раз на деэскалацию потребовалось гораздо меньше времени. При этом финальный результат переговоров остается неопределенным, считает Трамп.

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