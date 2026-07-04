Несколько десятков беспилотников ВСУ сбиты над Ленинградской областью
Фрагменты уничтоженных БПЛА упали в районе города Высоцка.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несколько десятков украинских дронов сбиты над Ленинградской областью. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.
Фрагменты уничтоженных БПЛА упали в районе города Высоцка.
«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется. Продолжается отражение атаки», — написал Дрозденко.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.
Ранее 5-tv.ru сообщал об отражении попыток атак беспилотников ВСУ на Москву 3 июля. С ночи было перехвачено и уничтожено 27 украинских дронов. Специалисты экстренных служб оперативно выезжали на места падения обломков.
Власти напоминают, что трогать фрагменты сбиты беспилотников нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в полицию или МЧС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 июл
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 188 украинских беспилотников
- 3 июл
- «Пострадала вся экосистема степи»: последствия ударов ВСУ в одном из крупнейших в Европе заповедников
- 3 июл
- Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Брянской области
- 3 июл
- Три белорусские фуры пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Брянске
- 2 июл
- В ЛНР девять человек доставили в больницы в результате атаки ВСУ на автобус
- 2 июл
- В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус
- 2 июл
- Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате атаки беспилотников ВСУ
- 2 июл
- Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Нижегородской области
- 2 июл
- В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
- 1 июл
- Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе
Читайте также
57%
Нашли ошибку?