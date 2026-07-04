Несколько десятков беспилотников ВСУ сбиты над Ленинградской областью

Несколько десятков украинских дронов сбиты над Ленинградской областью. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.

Фрагменты уничтоженных БПЛА упали в районе города Высоцка.

«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется. Продолжается отражение атаки», — написал Дрозденко.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отражении попыток атак беспилотников ВСУ на Москву 3 июля. С ночи было перехвачено и уничтожено 27 украинских дронов. Специалисты экстренных служб оперативно выезжали на места падения обломков.

Власти напоминают, что трогать фрагменты сбиты беспилотников нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в полицию или МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.