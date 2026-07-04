Ядовитый враг: как прогнать змей с дачного участка

Ветеринар Гриненко: чтобы избавиться от змей на даче, их следует лишить укрытия

Отдыхая на дачном участке, можно столкнуться со змеями — они встречаются в сельской местности некоторых регионов. Вместо того чтобы паниковать, следует спокойно отойти на безопасное расстояние и вызвать службу отлова — профессионалы разделаются с чешуйчатым чужаком быстро и безопасно.

Действенными советами по тому, как действовать при встрече со змеей и как не пустить ее на свою территорию, поделилась ветеринар Кристина Гриненко в статье для издания «Доктор Питер».

Не все змеи ядовиты. Однако в момент роковой встречи у вас не будет времени разбираться, кто именно решил навестить вас. Не ловите змею самостоятельно, не делайте резких движений — у этих созданий нечеловеческая скорость реакции. Если змее покажется, что вы опасны, она укусит быстрее, чем вы успеете это осознать. Замрите и медленно отходите назад.

Не менее плачевно могут закончиться попытки извести гадов при помощи народных методов — кто-то из соседей может посоветовать вам залить змеиные норы водой, керосином, соляркой иди ядовитыми химикатами. Это рискованно — утопить рептилию вы вряд ли сумеете, однако после такого покушения она точно станет агрессивной и может напасть. Кроме того, заливать свою же землю токсичными веществами — плохая идея, отметила эксперт.

Лишите змей укрытия. Скосите высокую траву, разберите завалы мусора и старых материалов — досок, камней и прочего. Гады умеют прятаться где угодно. Если у вас есть компостная яма, ее следует разместить как можно дальше от жилья и общих зон — рептилии могут поселиться и в таком месте. Также следует законопатить все щели в стенах и перекрытиях дома и сарая — змея способна протиснуться даже в небольшое отверстие.

Кроме того, ветеринар посоветовала лишить змей пищи — истребить на участке всех змей и крыс, расставив ловушки и решетки. Против рептилий также эффективны вибрационные отпугивали и ароматизаторы — эти создания очень чувствительны к вибрациям почвы и запахам.

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