В Москве завершили реставрацию фасадов особняка купца Мазурина

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Особое внимание было уделено лепнине.

В Москве завершили реставрацию фасадов особняка Мазурина

Фото: Telegram/Город Москва/mosrutop

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В Москве реставраторы вернули исторический облик особняку Мазурина в Курсовом переулке. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Двухэтажное кирпичное здание — уникальный памятник архитектуры конца XIX века. Одна из особенностей строения — угловая круглая башенка и декоративные элементы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, специалисты завершили ремонт фасадов и кровли здания. Перед реставраторами стояла непростая задача — вернуть памятнику изначальный облик.

С этой целью в начале они аккуратно расчистили стены особняка, снимая слой за слоем. В ходе работы экспертам удалось восстановить утраченные фрагменты декоративной штукатурки. Отдельное внимание, как добавил Емельянов, было уделено потрескавшейся лепнине. Ее привели в порядок.

Также специалисты отремонтировали несущий каркас скатной крыши и подвальный этаж внутри здания.

История особняка 140 лет назад, в 1886 году, когда архитектор Иван Мазурин выкупил один из ранее располагавшихся на этой территории участков для строительства собственной усадьбы. После революции 1917 года здание национализировали. Сейчас в особняк — посольство Республики Мадагаскар.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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