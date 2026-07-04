Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту
Речь идет про самолет Sukhoi Superjet 100-95LR.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет возвращается обратно
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается в аэропорт вылета после возможных неполадок на борту. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.
«Борт, вылетевший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается обратно в Стамбул из-за возможных неполадок на борту», — сказал собеседник агентства.
Речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100-95LR. По данным сервиса Flightradar24, после взлета из Международного аэропорта Стамбула лайнер набрал высоту почти десять тысяч метров над Черным морем. Затем воздушное судно начало снижаться, развернулось в сторону Стамбула и подало сигнал тревоги.
Воздушное судно рассчитано максимум на 100 пассажиров, однако сколько человек находится на борту рейса A46074, пока неизвестно. Информации о пострадавших или других происшествиях на борту не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал о похожей ситуации с рейсом авиакомпании «Россия», который выполнял перелет из Санкт-Петербурга в Москву. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после того, как экипаж обнаружил растрескивание внешнего слоя одной из секций лобового стекла кабины пилотов. Посадка прошла в штатном режиме. Позже пассажиров отправили в Москву на резервном самолете.
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