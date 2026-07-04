Константиновка — это не только городские развалины, но и сеть окопов вокруг, в которых засиделись враги. Некоторые боевики сдаются в плен. О подробностях освобождения города в ДНР рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

5-tv.ru публикует видео, полученное от командиров мотострелкового полка 1194 группировки «Юг». На нем — каждодневная изнурительная работа штурмовиков.

«У меня недалеко там своя позиция находится. Там парни сидят — герои, которые заняли важный опорный пункт, уничтожили пять человек живой силы противника, которые не захотели сдаться в плен», — рассказывает командир первого мотострелкового батальона полка 1465 с позывным «Задон».

Наличие российских военных в самом пекле означает: армия снова продвинулась, и восстановить связь с гарнизоном Константиновки у ВСУ уже не получится. Ведь все боевые действия теперь видны на мониторах, а для наглядности бойцы показали журналисту трофейный украинский дрон.

«Вот это дрон, но дрон не FPV, а со „сбросником“, предназначенный для точечных бомбардировок. Вот здесь у него подвешивается граната с оперением, он зависает над противником, в нужный момент вот это крепление отцепляется, граната летит вниз», — объясняет корреспондент.

На наших глазах на мониторах военных разыгрывается настоящая драма: бойцов, проникших между опорными пунктами врага, нужно защитить, беспилотники атакуют противника, который пытается приблизиться. Группа ВСУ плутает в развалинах и заходит не туда — прячется в доме. А российские военные буквально начинают «разбирать» здание — туда один за другим прилетает несколько дронов. Наконец, дом охвачен огнем, а враги не подают признаков жизни.

Командир роты полка 1465 отметил: это еще мало прилетело. По самым важным целям может отработать авиация.

«ПВД (пункты временной дислокации. — Прим. ред.), накопители противника, это все выявлялось дальней разведкой, ребятами, которые просачивались. Летные точки. Работа ФАБами…» — уточнил командир роты с позывным «Горец».

В основном же, мелкую и ювелирную работу делают дроны. Они летают и выявляют цели.

«Мои бойцы уничтожили более 35 человек живой силы противника именно в контактных боях, кинжальных боях, где дистанция менее 30 метров, а порой вообще метр в метр», — отметил командир первого мотострелкового батальона полка 1465 с позывным «Задон».

Врагов на своем участке командир батальона называет чрезвычайно злыми и опасными Но при этом говорит, что его задача отучить их воевать наступление вглубь Краматорской агломерации продолжается.

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