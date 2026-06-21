Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров

Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жертвами удара стали гражданские.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения», — написал Аксенов.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что один мирный житель погиб после атаки беспилотников по парому «Панагия» в Керченском проливе. Информация о состоянии пострадавших и последствиях удара уточняется, на местах работают оперативные службы.

Также известно, что в Темрюкском районе Краснодарского края на нефтяном терминале произошло возгорание в результате атаки беспилотника. По данным оперштаба, еще в двух муниципалитетах было зафиксировано падение обломков дронов на территории частных домов.