Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 60 0

Еще 28 человек пострадали.

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Конфликт в Керченском проливе

Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, жертвами удара стали гражданские.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения», — написал Аксенов.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что один мирный житель погиб после атаки беспилотников по парому «Панагия» в Керченском проливе. Информация о состоянии пострадавших и последствиях удара уточняется, на местах работают оперативные службы.

Также известно, что в Темрюкском районе Краснодарского края на нефтяном терминале произошло возгорание в результате атаки беспилотника. По данным оперштаба, еще в двух муниципалитетах было зафиксировано падение обломков дронов на территории частных домов.

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