Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на Керченский полуостров
Еще 28 человек пострадали.
Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, жертвами удара стали гражданские.
«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения», — написал Аксенов.
В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что один мирный житель погиб после атаки беспилотников по парому «Панагия» в Керченском проливе. Информация о состоянии пострадавших и последствиях удара уточняется, на местах работают оперативные службы.
Также известно, что в Темрюкском районе Краснодарского края на нефтяном терминале произошло возгорание в результате атаки беспилотника. По данным оперштаба, еще в двух муниципалитетах было зафиксировано падение обломков дронов на территории частных домов.
- 5 авг
- Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе
- 2 авг
- В Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов
- 22 мая
- Киев подал иск в международный арбитраж из-за инцидента в Керченском проливе
- 15 мая
- В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
- 23 янв
- Украинский моряк рассказал правду о «пропавших» с катеров унитазах
- 27 нояб
- Четыре страны обратились к России с призывом уважать суверенитет Украины
- 25 нояб
- В МИД РФ оценили решение арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе
- 24 нояб
- Украинский моряк пожаловался на пропажу ношенных трусов с задержанного корабля
- 23 нояб
- Москва и Киев не смогли договориться по «керченскому инциденту» в Гааге
- 23 нояб
- Петр Толстой предложил отправить в Киев «посылочку с унитазами»
Читайте также
64%
Нашли ошибку?