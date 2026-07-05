В Нижнем Новгороде из-за непогоды остановилась канатная дорога

Сильный ветер и непогода привели к остановке канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор. Об этом сообщило региональное управление МЧС в канале в мессенджере МАКС.

По информации ведомства, в кабинках в этот момент находились 16 человек, среди которых четверо детей. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. На место прибыли сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые приступили к эвакуации людей.

Протяженность канатной дороги превышает 3,5 километра. Как сообщил источник 5-tv.ru, причиной остановки стал автоматический запуск системы безопасности. Из-за мощных порывов ветра кабинки начали сильно раскачиваться, после чего механизм отключился.

Одной из пассажирок стала туристка из Иваново Ольга Кувшинова. Она призналась, что пережила настоящий ужас.

«Мы преодолели такой страх, вы не представляете. Мы на самой вершине, нас застал ураган, молния, смерч. Это настолько было страшно, вы даже не представляете. Я испытала <…> самый страх в своей жизни. Но я это преодолела. У меня была, знаете, паническая атака в самолете. Теперь я ничего уже не боюсь», — рассказала туристка в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения во время природных пожаров образовался огненный смерч.

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