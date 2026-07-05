В Нижнем Новгороде из-за непогоды остановилась канатная дорога

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

В кабинках находились 16 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сильный ветер и непогода привели к остановке канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор. Об этом сообщило региональное управление МЧС в канале в мессенджере МАКС.

По информации ведомства, в кабинках в этот момент находились 16 человек, среди которых четверо детей. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. На место прибыли сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые приступили к эвакуации людей.

Протяженность канатной дороги превышает 3,5 километра. Как сообщил источник 5-tv.ru, причиной остановки стал автоматический запуск системы безопасности. Из-за мощных порывов ветра кабинки начали сильно раскачиваться, после чего механизм отключился.

Одной из пассажирок стала туристка из Иваново Ольга Кувшинова. Она призналась, что пережила настоящий ужас.

«Мы преодолели такой страх, вы не представляете. Мы на самой вершине, нас застал ураган, молния, смерч. Это настолько было страшно, вы даже не представляете. Я испытала <…> самый страх в своей жизни. Но я это преодолела. У меня была, знаете, паническая атака в самолете. Теперь я ничего уже не боюсь», — рассказала туристка в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения во время природных пожаров образовался огненный смерч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
«Украинцы не нужны»: Захарова указала на безразличие Зеленского к населению
19:16
В Нижнем Новгороде из-за непогоды остановилась канатная дорога
18:54
В Петербурге мужчина напал на слабослышащего пенсионера из-за замечания
18:37
«Люблю, куплю, поехали!» — Брухунова раскрыла, чем ее очаровал Петросян
18:30
В России с 1 января 2027 года изменятся правила для доноров крови
18:28
В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 12 человек

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
«Какая милота!» — Басков показал подписчикам свою большеглазую кошку
«Будьте осторожны»: жених блогера Лерчек заявил о мошенниках
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео