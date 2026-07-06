Севастополь лишился света после атаки ВСУ

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим», — написал он.

Развожаев отметил, что социальные учреждения города перешли на резервные схемы электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что экстренные службы делают все необходимое, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома горожан.

При этом глава Севастополя предупредил жителей, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут утром на линии. Он также призвал граждан использовать мобильные телефоны только по назначению и не перегружать сеть после восстановления подачи электричества.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате атаки ВСУ на север полуострова. Еще два человека получили ранения.

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