Севастополь лишился света после атаки ВСУ

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Мурад Устаров
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Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Атака ВСУ на Севастополь — отключение света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим», — написал он.

Развожаев отметил, что социальные учреждения города перешли на резервные схемы электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что экстренные службы делают все необходимое, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома горожан.

При этом глава Севастополя предупредил жителей, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не выйдут утром на линии. Он также призвал граждан использовать мобильные телефоны только по назначению и не перегружать сеть после восстановления подачи электричества.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате атаки ВСУ на север полуострова. Еще два человека получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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